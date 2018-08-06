Полицейские задержали промышлявшую наркотиками группу амурчан (видео)
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере. Предварительно установлено, что преступления совершали трое жителей Приамурья 1966, 1967, 1969 годов рождения.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены одновременно на семи объектах – по местам жительства и работы всех злоумышленников. Полицейскими изъято более двух килограммов гашишного масла, средства коммуникации, а также деньги, предположительно добытые незаконным путем.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных действий. СУ УМВД России по Амурской области возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает областное управление МВД.
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