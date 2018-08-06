Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:45 0

Полицейские задержали промышлявшую наркотиками группу амурчан (видео)

Полицейские задержали промышлявшую наркотиками группу амурчан (видео)

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере. Предварительно установлено, что преступления совершали трое жителей Приамурья 1966, 1967, 1969 годов рождения.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены одновременно на семи объектах – по местам жительства и работы всех злоумышленников. Полицейскими изъято более двух килограммов гашишного масла, средства коммуникации, а также деньги, предположительно добытые незаконным путем.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных действий. СУ УМВД России по Амурской области возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает областное управление МВД.

Просмотров всего: 1795

#закон #криминал


В России и мире

На борту самолёта произошла драка с членами экипажа
Происшествия 2

Свободненец, избитый пьяным приятелем, умер в больнице
Происшествия 17

Благовещенская фирма лишилась пяти тракторов
Происшествия 5

У пожилого благовещенца фальшивый полицейский хитростью отнял 60 000 рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь