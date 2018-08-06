Свободненец, избитый пьяным приятелем, умер в больнице

Фото: aif.md

В Свободном мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, которую получил в результате избиения своим пьяным приятелем. Тот дважды бил потерпевшего руками. Мужчина попал в больницу, где скончался на следующий день.

По версии следствия, 20 апреля 2018 года жители Свободного находились в зимней кухне одного из домов по улице Пёрская. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из них несколько раз ударил руками по лицу своего знакомого. Последний упал на пол и ударился головой о пол, получив закрытую черепно-мозговую травму. Через некоторое время, уже находясь на улице, потерпевший получил еще несколько ударов по лицу. Нападавший сломал ему нос.

В результате избитый мужчина скончался вечером следующего дня в Свободненской больнице. Согласно заключению эксперта причиной смерти послужила полученная им накануне черепно-мозговая травма.

Следственный отдел Свободного СУ СК России по Амурской области возбудил уголовного дела по обвинению 38-летнего местного жителя в причинении смерти по неосторожности. Расследование завершено. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает портал Gzt-sv.ru.