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6августа
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сегодня, 11:07 0

В Благовещенске простились с утонувшей в Зее девочкой

В Благовещенске простились с утонувшей в Зее девочкой

В Благовещенске состоялось прощание с 6-летней Ариной, утонувшей на реке Зея. Церемония прошла с 10 до 11 часов в криминальном морге на улице Кузнечной. Проститься с ребенком пришли члены семьи, друзья и близкие. Люди несли цветы и игрушки.

Как сообщало Амур.инфо, девочка пропала 2 августа. Поиски начались около 16 часов. Девочку искали везде, потому что была версия, что Аришу обидели дети, и она ушла. В день пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего». На следующий день тело ребенка нашли водолазы в реке Зея.

Расследование уголовного дела продолжается, следователям предстоит установить обстоятельства, при которых девочка находилась с братом на берегу водоема – потенциально опасного участка, и обстоятельств, при которых она погибла.

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#дети


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3 августа, 22:45
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