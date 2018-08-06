В Благовещенске простились с утонувшей в Зее девочкой

Как сообщало Амур.инфо, девочка пропала 2 августа. Поиски начались около 16 часов. Девочку искали везде, потому что была версия, что Аришу обидели дети, и она ушла. В день пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего». На следующий день тело ребенка нашли водолазы в реке Зея.

Расследование уголовного дела продолжается, следователям предстоит установить обстоятельства, при которых девочка находилась с братом на берегу водоема – потенциально опасного участка, и обстоятельств, при которых она погибла.