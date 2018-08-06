Фестиваль «Амурская осень» объедет все районы Амурской области

В рамках фестиваля «Амурская осень» в районах Амурской области пройдут 28 встреч с артистами кино и театра. Будут сформированы четыре концертные бригады, которые в период с 7 по 14 сентября проедут все муниципальные образования Амурской области. По области также покажут восемь выездных спектаклей.

В рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоятся творческие вечера и внеконкурсные показы фильмов. Помимо этого запланированы выставки, мастер-классы, образовательные курсы для кинолюбителей и театральных коллективов.

Бесплатно пройдут встречи в фестивальном шатре в рамках проекта «Персона дня», фестивального движения «Культурная набережная». Также участники фестиваля будут проводить встречи с силовыми структурами, врачами, учителями.

В прошлом году организаторы впервые доехали со спектаклями до двух северных территорий – в Тынду и Зею.

В общей сложности, в рамках фестиваля будет сверстана программа из 80 проектов, сообщает пресс-служба областного минкульта.