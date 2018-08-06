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сегодня, 10:40 3

В ночь с 6 на 7 августа в Белогорске отключат свет почти во всем городе

В ночь с 6 на 7 августа в Белогорске отключат свет почти во всем городе
Фото: taganrogtv.ru

В Белогорске вновь запланировано ограничение подачи электроэнергии практически во всех микрорайонах города. По сообщению энергетиков, в связи с ремонтными работами будет приостановлена подача электрической энергии с 22:00 6 августа до 6:00 7 августа.

Под отключение попадают микрорайон «Амурсельмаш», район автовокзала и нефтебазы, микрорайоны «Транспортный», «Южный», «База-57», «Мелькомбинат» и «Центральный». На время отключения электроснабжения будет отсутствовать подача водоснабжения.

Все уведомления энергетиков об ограничении подачи электроэнергии публикуются на белогорск.рф в разделе «Городское хозяйство – Отключение электроэнергии», сообщает «ТВС-Медиа».

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#Белогорск #ЖКХ #энергетика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    магазины грабить будут

  • natkapova

    natkapova
    5 часов назад

    А это законно вообще на всю ночь отключать?

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    так Белогорск же

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