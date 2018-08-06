В ночь с 6 на 7 августа в Белогорске отключат свет почти во всем городе

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В Белогорске вновь запланировано ограничение подачи электроэнергии практически во всех микрорайонах города. По сообщению энергетиков, в связи с ремонтными работами будет приостановлена подача электрической энергии с 22:00 6 августа до 6:00 7 августа.

Под отключение попадают микрорайон «Амурсельмаш», район автовокзала и нефтебазы, микрорайоны «Транспортный», «Южный», «База-57», «Мелькомбинат» и «Центральный». На время отключения электроснабжения будет отсутствовать подача водоснабжения.

Все уведомления энергетиков об ограничении подачи электроэнергии публикуются на белогорск.рф в разделе «Городское хозяйство – Отключение электроэнергии», сообщает «ТВС-Медиа».