Дальневосточники не посчитали Амурскую область туристически привлекательной

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Так, наибольшее количество респондентов опроса (около 33 %) отдали предпочтение Приморскому краю, который иногда именуют туристической «жемчужиной» Дальнего Востока за большое количество пляжей на любой вкус и лечебные курорты, расположенные в центральной части региона. При этом опрошенные оценивали отдых в регионах безотносительно сезона.

Благодаря специфике зимнего курорта и великолепным видам самых высоких вулканов России Камчатский край занял второе место в списке дальневосточных регионов с точки зрения туристической привлекательности.

Третье и четвертое места соответственно заняли Сахалинская область (19 %, 1 561 человек) и Хабаровский край (11 %, 905 человек). Список аутсайдеров рейтинга открыли Амурская область и Республика Якутия (по 7 %), а три оставшихся региона дальневосточники, в большинстве своем, и вовсе не рассматривают в качестве привлекательных туристических мест: ЕАО, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Что касается летнего отдыха, то, по данным исследования Центра, 31 % дальневосточников предпочитают пляжный (курортный) вид летнего отдыха. 24 % опрошенных предпочитают выезд на природу. Примерно столько же – поездки в другие города и страны. Около пятой части респондентов (21 %) любят больше отдыхать на даче или загородом.

Как отмечают сотрудники Центра, опросы в регионах показали схожую динамику. Однако, в Республике Якутии самый популярный вид летнего отдыха – природный, а большинство жителей Чукотки летом предпочитают культурное времяпрепровождение в других городах или странах.

Всего в ходе исследования было опрошено 8 252 человека в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа с 16 по 27 июля. Выборка опроса была составлена в соответствии с половозрастной структурой и территориальным размещением населения ДВ.