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сегодня, 10:25 11

Дальневосточники не посчитали Амурскую область туристически привлекательной

Дальневосточники не посчитали Амурскую область туристически привлекательной
Фото: minvr.ru

Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опросил более 8 тысяч жителей Дальнего Востока, выяснив какой вид летнего отдыха предпочитают респонденты. Также, по результатам исследования, составлен рейтинг регионов ДВ с точки зрения туристической привлекательности.

Так, наибольшее количество респондентов опроса (около 33 %) отдали предпочтение Приморскому краю, который иногда именуют туристической «жемчужиной» Дальнего Востока за большое количество пляжей на любой вкус и лечебные курорты, расположенные в центральной части региона. При этом опрошенные оценивали отдых в регионах безотносительно сезона.

Благодаря специфике зимнего курорта и великолепным видам самых высоких вулканов России Камчатский край занял второе место в списке дальневосточных регионов с точки зрения туристической привлекательности.

Третье и четвертое места соответственно заняли Сахалинская область (19 %, 1 561 человек) и Хабаровский край (11 %, 905 человек). Список аутсайдеров рейтинга открыли Амурская область и Республика Якутия (по 7 %), а три оставшихся региона дальневосточники, в большинстве своем, и вовсе не рассматривают в качестве привлекательных туристических мест: ЕАО, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Что касается летнего отдыха, то, по данным исследования Центра, 31 % дальневосточников предпочитают пляжный (курортный) вид летнего отдыха. 24 % опрошенных предпочитают выезд на природу. Примерно столько же – поездки в другие города и страны. Около пятой части респондентов (21 %) любят больше отдыхать на даче или загородом.

Как отмечают сотрудники Центра, опросы в регионах показали схожую динамику. Однако, в Республике Якутии самый популярный вид летнего отдыха – природный, а большинство жителей Чукотки летом предпочитают культурное времяпрепровождение в других городах или странах.

Всего в ходе исследования было опрошено 8 252 человека в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа с 16 по 27 июля. Выборка опроса была составлена в соответствии с половозрастной структурой и территориальным размещением населения ДВ.

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#туризм


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    не чего у нас смотреть-ни пляжей ни мест отдыха

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    да считали по китайски..

    З.Ы. наверное..

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    тусклая область с губернаторами пятиминутками

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    Братеев1

    тусклая область с губернаторами пятиминутками



    Аха то на колесах, То КОН, то парнокопытное, а тут ну просто Орел...

    З.Ы. Потому и в жопе (с)

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    5 часов назад

    а где горнолыжная база в Натальино ?

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    Туж2

    Братеев1

    тусклая область с губернаторами пятиминутками



    Аха то на колесах, То КОН, то парнокопытное, а тут ну просто Орел...

    З.Ы. Потому и в жопе (с)



    Туж прийде, порядок наведе. СУГС!



  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Товарищ Кац

    а где горнолыжная база в Натальино ?



    в Натальино.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    всё разворовывают-вот результат деятельности Единой России

  • Туж2

    Туж2
    3 часа назад

    3.2

  • Неферти.

    Неферти.
    2 часа назад

    А,что смотреть в Приморье? Но там море! А нам,что надо? Поплавать,позагорать.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    У нас есть музей самоваров, Бурхановка, фонтан на главной площади области и мост через Зею.

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