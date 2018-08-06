Уровень воды в реках Приамурья продолжает падать

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На территории Амурской области наблюдается спокойная гидрологическая обстановка, на реках преобладает спад уровней воды. Уровни воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,8-1,8 метра, на остальных участках и на реке Селемджа – в пределах и ниже нормы до 0,9 метра.

На реке Бурея отмечается подъем уровня воды на 1 сантиметр в сутки, что обусловлено увеличением сбросного расхода на Бурейской ГЭС с 30 июля. Общий подъем составил 170 сантиметров за период 1-4 августа.

На 08:00 5 августа у села Малиновка уровень составил 365 сантиметров (пойма=500 сантиметров, НЯ=650 сантиметров; ОЯ=800 сантиметров). При смещении в Средний Амур влияния на гидрологическую обстановку в районе села Иннокентьевка не оказывает, на 08:00 5 августа уровень составил 664 сантиметра, спад уровня воды на 30 сантиметров в сутки (пойма=640, НЯ=850, ОЯ=930). Угрозы подтопления населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

6 августа на основных реках сохранится тенденция спада уровней воды на 5-30 сантиметров в сутки.

В настоящее время на территории области остается подтопленным 1 участок дорожного полотна между поселком Серышево и селом Введеновка в Серышевском районе. Кроме того, от подтопления пострадало 125 тысяч гектаров посевной площади, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.