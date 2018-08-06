К Хабаровску подходит гребень паводка Амура: потенциальная угроза в 50 км от города (фото)
В ближайшее время – 6-7 августа – гребень паводка, пришедший из Амурской области, будет «гостить» в Хабаровске. Приход большой воды постепенно становится все заметнее. За выходные дни уровень в Амуре поднялся на 10 сантиметров.
Подъем хорошо заметен по мусорным бакам, установленным на нижнем ярусе набережной, сообщает DVhab. Фактически сейчас это контрольные отметки. Если перед началам уик-энда вода едва накрывала их, то теперь урны затопило окончательно.
На всех спусках к набережной установлены предупредительные таблички, предостерегающие о потенциальной опасности и категорическом запрете на купание в Амуре. В ближайшее время ситуация будет лишь усугубляться.
«Гребень амурского паводка сохраняется ниже села Нижнеспасского, где подъем уровня воды составляет до девяти сантиметров в сутки», – отмечают в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.
Таким образом, потенциальная угроза сейчас находится на расстоянии порядка 50 километров от Хабаровска.
Из положительных тенденций стоит отметить благоприятные погодные условия — дожди ожидаются лишь в середине недели, и спад воды в остальных реках края. При этом поймы Амура, Уссури, Тунгуски все еще остаются затопленными.
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