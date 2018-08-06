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В Свободном после аварии с мотоциклом понадобилась помощь пожарных

В Свободном после аварии с мотоциклом понадобилась помощь пожарных
Фото: crimeapress.info

В городе Свободном утром воскресенья, 5 августа, опрокинулся мотоцикл иностранного производства. Его водитель 1987 года рождения не справился с управлением и съехал с проезжей части. Ему понадобилась медицинская помощь.

ДТП произошло в районе улицы Кирова. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 города Свободного в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные смыли горюче-смазочные материалы, которые вытекли из поврежденного мотоцикла.

Водителя двухколесного транспортного средства доставили в больницу города Свободного, сообщили в амурском управлении МЧС.

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#ДТП #МЧС #Свободный


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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    6 часов назад

    -еще адын

  • Дублер Гагарина

    Дублер Гагарина
    6 часов назад

    Adolf

    -еще адын



    Непогрешимый? А пешиков на тротуаре не сбивают? Иди застрахуйся от случайного ветра.

  • Ариадна

    Ариадна
    5 часов назад

    А почему фото из Крыма? Crimeapress.info...

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