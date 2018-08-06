В Свободном после аварии с мотоциклом понадобилась помощь пожарных
В городе Свободном утром воскресенья, 5 августа, опрокинулся мотоцикл иностранного производства. Его водитель 1987 года рождения не справился с управлением и съехал с проезжей части. Ему понадобилась медицинская помощь.
ДТП произошло в районе улицы Кирова. На место происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 города Свободного в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные смыли горюче-смазочные материалы, которые вытекли из поврежденного мотоцикла.
Водителя двухколесного транспортного средства доставили в больницу города Свободного, сообщили в амурском управлении МЧС.
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