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сегодня, 09:46 0

Муха сорвала мировой рекорд

Муха сорвала мировой рекорд
Фото: dombrat.ru

Муха не дала установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино в немецком городе Нидда. Для победы участникам из Германии придётся ждать следующего года.

«Эти костяшки размером с ноготь мизинца, – рассказал организатор мероприятия Патрик Синнер. – Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не осталось времени, чтобы все восстановить».

К установлению нового рекорда команда из двадцати человек готовилась более двух недель. Но участникам удалось установить другой рекорд с помощью второй цепочки: они поставили 596 229 костяшек, которые падали 15 минут. Они установили новый рекорд Германии по самой длинной цепочке домино.

В июле сайт Книги рекордов Гиннесса сообщал, что рекордсмен из Индии срезал ногти, которые он растил 66 лет. Шридхар Чиллал установил рекорд в 2015 году, когда самый короткий ноготь на его левой руке составлял в длину 1,64 метра, а самый длинный – 1,97 метра, сообщают «Известия».

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#животные #культура #юмор


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