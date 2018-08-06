«Эхо Москвы в Благовещенске»: Как видят Благовещенск в Москве

В понедельник, 6 августа, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» программа «Я так думаю!». Ведущий Михаил Митрофанов побеседует со спецкором газеты «Взгляд.ру» Юрием Васильевым из Москвы. Тема беседы: «Взгляд на Дальний Восток».

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников

В вечернем эфире «Эха» – очередной выпуск программы «Спорный вопрос». Ее проведут Наталья Овсийчук и Светлана Казачинская, а в гости к ним придет начинающий психотерапевт Виктория Перепечина. Тема выпуска: «Хватает ли нам психологов?».

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/.