В Египте обнаружили нового сфинкса

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В Египетском Луксоре обнаружили новую статую Сфинкса. Об этом сообщил Мухаммед Абдель Азиз, управляющий по делам памятников древности.

Сфинкса обнаружили рабочие, когда строили новую дорогу между Карнакским и Луксорским храмами. Найденная статуя не похожа на остальных сфинксов с бараньими головами, а напоминает «классического» Сфинкса в Гизе – льва с головой человека.

Пока памятник остаётся в земле, его не извлекают, так как он может разрушиться из-за резкого изменения окружающей среды.

В 2014 году в Луксоре была обнаружена гробница пивовара, возраст которой составляет более 3200 лет. Как выяснили археологи, гробница в форме буквы Т принадлежит Хонсо Им-Хебу, который изготавливал напитки для ритуалов, посвященных богине Мут. На стенах захоронения обнаружены прекрасно сохранившиеся до наших дней рисунки, изображающие сцены из жизни пивовара: от бытовых до обрядовых, сообщает «Лента.ру».