Практически без дождей: прогноз погоды в Приамурье на 6 августа

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В Амурской области 6 августа ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Небольшой дождь возможен по северо-западным районам. Ветер будет дуть с юго-запада и юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура по области составит плюс 23…28, в дожде термометры покажут плюс 17…22. В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 27…29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL