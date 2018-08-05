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сегодня, 19:57 0

ОКЦ поможет детям собраться в школу

ОКЦ поможет детям собраться в школу
Фото: omsk-kprf.ru

Общественно-культурный центр Благовещенска проводит акцию «Лето добрых дел – собери ребенка в школу». Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Оказать посильную помощь могут все желающие. В рамках акции объявлен сбор канцелярских принадлежностей, портфелей, школьной и спортивной одежды, обуви.

Акция завершится 26 августа. В этот день детям торжественно вручат собранные школьные принадлежности на площади ОКЦ.

Вещи принимаются по адресу: улица Ленина, 100, МАУК «ОКЦ», вход со стороны улицы Кузнечной. Вещи можно оставлять на вахте. По вопросам проведения акции обращаться по телефону: 99-19-36.

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#школа


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