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сегодня, 16:57 17

Росстат: зарплата россиян стала выше

Росстат: зарплата россиян стала выше
Фото: m.newizv.ru

В Росстате заявили о росте средней зарплаты в России. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за I полугодие 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 550 рублей. Это более чем на 11% выше показателей за аналогичный период прошлого года (38 049 рублей).

Кроме того, это более чем на 8% выше показателей за весь 2017 год (39 167 рублей).

Ранее Росстат заявил о снижении задолженности по зарплате в России в июне.

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#жизнь


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    клуб смеха процветает

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Этож как выросла ЗП у верхов, если низы и середняки не ощущают роста этой самой ЗП?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    напишите хахаха у кого зарплата не выросла-хахаха

  • full

    full
    3 часа назад

    Ну вот, значит не нужно трогать пенсионный возраст - отчисления россиян резко выросли и их хватит на выплату пенсий.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ну раз долбят одну и ту-же статистическую ахинею о росте зарплат, значит это убедительно доказывает противоположное. Просто тут хитрость в том, что все в долгах. Эту статистику и надо доносить.

  • strannic

    strannic
    2 часа назад

    У кого не выросла-те не россияне.

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Походу, эту зарплату считают по объявлениям на авито от сетевиков и риэлторов

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    У меня стала меньше з/п и у кого не спроси, тоже меньше. Видимо вверхах, снова подняли зарплату. Либо, чтобы за Орлова проголосовали

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Что там росстат курит то.

    Или они петросяновские полтора лярда решили поделить на всех

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    она стала выше может с 2014 годом

  • Леонид 67

    Леонид 67
    2 часа назад

    Не, ну чё вы так то? Раз Росстат сказал, что "выросла", значит "выросла", ему виднее. Он же за нас её (З/П), ежемесячно в кассе получает... Вот интересно, если бы не было Росстата, как бы мы тогда узнавали, что З/П в очередной раз "выросла"?.

  • анчар

    анчар
    1 час назад

    Думается что всё правильно статисты считают. Конверты закончились и отчёты действительно увеличились, в т.ч. и отчисления в п/ф. Да и выполненные указы президента положительно повлияли на слагаемые в числителе. Полки магазинов подтверждают эти расчёты.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Да когда же разгонят этих дебилов, именуемых росстатом?

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    И зарплата выросла, и квартплата выросла, и налоги выросли, и бензин вырос, и цены выросли, и в итоге нищает народ при нынешней зарплате)))))

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Kats

    Да когда же разгонят этих дебилов, именуемыхРосстатом?



    Там маникюра с педикюром на три полторашкиговна...

  • КП

    КП
    47 минут назад

    tankist btbона стала выше может с 2014 годом


    По сравнению с 2014 годом наша зарплата меньше вдвое.

  • Рамзай

    Рамзай
    27 минут назад

    У нас в управляйке повысили зарплату уборщицам следующим образом: раньше платили за 8 часов работы 11 тыс. руб. в месяц, а сегодня рабочий день стал 4 часа за 11 тыс. руб. Это повышение?

    Это результат того, что в УК набираются работники без учета норматива численности. Калькуляций на тариф нет в природе. А вертят, как хотят деньгами собственников. Когда это все закончиться?

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