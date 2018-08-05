Росстат: зарплата россиян стала выше
В Росстате заявили о росте средней зарплаты в России. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за I полугодие 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 550 рублей. Это более чем на 11% выше показателей за аналогичный период прошлого года (38 049 рублей).
Кроме того, это более чем на 8% выше показателей за весь 2017 год (39 167 рублей).
Ранее Росстат заявил о снижении задолженности по зарплате в России в июне.
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