Росстат: зарплата россиян стала выше

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Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за I полугодие 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 550 рублей. Это более чем на 11% выше показателей за аналогичный период прошлого года (38 049 рублей).

Кроме того, это более чем на 8% выше показателей за весь 2017 год (39 167 рублей).

Ранее Росстат заявил о снижении задолженности по зарплате в России в июне.