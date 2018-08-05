На базе малой железной дороги хотят создать кванты Амурского технопарка

Перспективы расширения амурского кваториума обсудили в рамках посещения главой Приамурья малой Забайкальской железной дороги. Накануне врио губернатора Василий Орлов поздравил работников и учеников малой железной дороги с днем ее основания.

«Нашей Амурской детской железной дороге исполнилось 78 лет. Очень важно, что этот объект удалось сохранить. Сегодня здесь с удовольствием занимаются амурские ребята. Я сам в детстве, когда жил в Свободном, мечтал здесь учиться, но не успел, так как моя семья переехала, вам повезло больше, – обратился Василий Орлов к юным железнодорожникам. – Эта дорога выполняла и выполняет очень важную, профориентационную, задачу. Здесь ребята могут попробовать себя в деле, освоить азы профессии железнодорожника и определиться со своим будущим. А специалисты в этой сфере в Приамурье, по территории которого проходят и Транссиб, и БАМ, очень нужны.

Сейчас на железной дороге трудится более 20 тысяч амурчан. У отрасли большие перспективы! Вам стоит уже сегодня задуматься о своем будущем. А тем, кто решит связать жизнь с этой работой, помогут навыки, полученные здесь, на детской железной дороге!»

Ежегодно на малой Забайкальской железной дороге летнюю практику проходят около 600 ребят, это учащиеся 5-9 классов. Большинство детей из Свободного, остальные с линейных станций: Буреи, Завитой, Поздеевки, Серышево, Арги, Шимановска, Магдагачей, Ушумуна, Талдана, Благовещенска. Летний сезон поделен на смены. Юные железнодорожники работают по 4 часа в день. Свободненские ребята трудятся 10 дней. Смена у приезжих детей короче – 5 дней.

Как сообщает пресс-служба правительства, обучение в школе бесплатное. Больше половины учеников из малообеспеченных семей. Иногородние мальчишки и девчонки проживают в общежитии, их обеспечивают трехразовым питанием и бесплатным проездом на практику и домой. Местных детей также кормят обедом и даже довозят автобусом на работу и обратно. По окончании учебы юным железнодорожникам выдается свидетельство, которое прибавит баллов при поступлении в техникумы или вузы.

В ближайшее время малую железную дорогу ждут перемены. Руководство РЖД намерено вложить немалые средства в ее реконструкцию в связи с развитием Свободного. Так, до 2020 года здесь реконструируют главное здание. Оно станет двухэтажным, и заниматься в нем ребята смогут круглый год.

Руководство малой ЖД предложило Василию Орлову создать на своей базе кванты Амурского технопарка «Кванториум–28».

«Детская железная дорога – хороший пример качественной подготовки кадров, с самого детства ребята начинают готовится к будущей профессии. Сегодня и в России, и в Амурской области этому придается очень большое значение. К нам приходят новые технологии. В этом году в Приамурье откроется кванториум, он будет находиться в Благовещенске, в Свободном будет его филиал. Сегодня мы обсудили, чтобы один из квантов находился здесь, на территории детской железной дороги, чтобы и будущие железнодорожники учились по новым технологиям с применением средств последнего слова техники. Кватонриум в каждом регионе России один, это образовательная технология, но количество квантов может быть много, в зависимости от потребности. Часть средств финансирует федеральный бюджет. Если новые кванты создаются, то это уже вопрос спонсорской поддержки. Например, в Свободном заинтересантами являются Газпром и СИБУР. Поэтому я уверен, что здесь будет отличный кванториум», – отметил Василий Орлов.

Также глава Приамурья посетил местный музей, диспетчерский пункт и осмотрел привокзальную территорию.

Для справки: Детская железная дорога в Свободном открыта 4 августа 1940 года. В военное время ее строительство было приостановлено, но она продолжала функционировать. После завершения строительства ее длина составила 10,5 километра. Наша малая железная дорога – самая длинная в России. Подвижной состав: локомотивы: ТУ2-001, ТУ7А-3214, ТУ10-014, ТУ2-069. Вагонный парк: 6 пассажирских вагонов, 1 крытый, 2 грузовых.