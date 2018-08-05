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Кратковременные дожди в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 6 августа

В Амурской области 6 августа ожидается переменная облачность, местами по северу и западным районам пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, при грозе усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 11…16, по северу при прояснении столбики термометров опустятся до плюс 5. Днем термометры покажут плюс 24…29, по северу в дожде – плюс 17…22.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, без осадков, днем ожидается небольшая облачность, также без существенных осадков. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 14…16, днем – плюс 27…29, сообщает Амурский гидрометцентр.

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