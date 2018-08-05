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сегодня, 13:19 0

В Благовещенске автомобиль сбил девушку, перебегавшую дорогу на красный свет

В Благовещенске в субботу, 4 августа, произошло ДТП в районе Калинина – Забурхановская. Там автомобиль сбил девушку-пешехода. Кадрами с места происшествия с редакцией Амур.инфо поделился очевидец.

На видео видно, как девушка начинает переходить дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Сделав несколько шагов, девушка переходит на бег. После ее сбивает автомобиль.

«К сожалению, развернуться подъехать не смогла, поэтому не знаю, чем там закончилось все. Но я позвонила в ГИБДД, мне сказали, что никого не вызывали и не оформляли ДТП», – поделилась очевидец.

В амурской Госавтоинспекции сообщили, что 4 августа в Благовещенске не зарегистрировано ДТП, связанных с наездом на пешеходов, где пострадали люди.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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