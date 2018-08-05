В Бурейском районе перевернулся автомобиль с надувной лодкой на прицепе
В субботу, 4 августа, в Бурейском районе произошло ДТП с участием автомобиля с прицепом. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте @mreporter_blg. По информации очевидцев, авария случилась по дороге на Талакан, пострадавших нет.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan AD с резиновой лодкой на прицепе не справился с управлением и слетел с проезжей части. Как сообщили Амур.инфо в областной Госавтоинспекции, в Бурейской районе 4 августа ДТП с пострадавшими не зарегистрированы. Более подробной информации пока нет.
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