В Бурейском районе перевернулся автомобиль с надувной лодкой на прицепе

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan AD с резиновой лодкой на прицепе не справился с управлением и слетел с проезжей части. Как сообщили Амур.инфо в областной Госавтоинспекции, в Бурейской районе 4 августа ДТП с пострадавшими не зарегистрированы. Более подробной информации пока нет.