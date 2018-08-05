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сегодня, 12:03 0

На реке Бурея в Приамурье поднимается уровень воды

На реке Бурея в Приамурье поднимается уровень воды
Фото: Pikabu

По информации амурского управления МЧС, на 5 августа на территории Приамурья наблюдается спокойная гидрологическая обстановка. На реках области преобладает спад уровней воды. Исключение – река Бурея

Уровни воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,8-2,1 метра, на остальных участках Амура и на реке Селемдже – в пределах и ниже нормы до 0,7 метра.

На реке Бурее отмечается подъем уровня воды на 5 сантиметров в сутки, что обусловлено увеличением сбросного расхода на Бурейской ГЭС.

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