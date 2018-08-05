На реке Бурея в Приамурье поднимается уровень воды
По информации амурского управления МЧС, на 5 августа на территории Приамурья наблюдается спокойная гидрологическая обстановка. На реках области преобладает спад уровней воды. Исключение – река Бурея
Уровни воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска остаются выше нормы на 0,8-2,1 метра, на остальных участках Амура и на реке Селемдже – в пределах и ниже нормы до 0,7 метра.
На реке Бурее отмечается подъем уровня воды на 5 сантиметров в сутки, что обусловлено увеличением сбросного расхода на Бурейской ГЭС.
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