Благовещенская фирма лишилась пяти тракторов

В Арбитражный суд Амурской области обратилось предприятие, действующее от имени правообладателей товарных знаков NEW HOLLAND и CASE. Фирма подала исковое заявление на благовещенскую компанию «Агромиля» о нарушении исключительных прав на интеллектуальную собственность.

Как установлено судом, из Китая в Россию отправителем Хэйхэйской торговой компанией по импорту и экспорту в адрес получателя ООО «Агромиля» ввезены и помещены на склад временного хранения ЗАО «Торговый порт Благовещенск» пять тракторов сельскохозяйственного назначения. В декларации были заявлены товары, бывшие в эксплуатации – изготовитель «Непап First Tractor Company Limited», товарный знак Dongfanghong, модель Dongfanghong-LX2204.

Но в результате проведенного таможенного досмотра товаров были обнаружены признаки нарушения интеллектуальных прав. На тракторах видны следы демонтажа табличек, на капотах следы от снятых наклеек, на шасси следы шпаклевки и подкрашивания. В итоге была назначена экспертиза, по результатам которой выяснилось, что четыре трактора имеют товарный знак CASE и один трактор – NEW HOLLAND.

«Тем самым, представленные материалы и выводы экспертов доказывают факты уничтожения оригинальных VIN номеров, удаления оригинальных товарных знаков и нанесения фальшивых, введение в заблуждение относительно страны происхождения, производителя, года выпуска товара. Истец не давал разрешение ответчику на ввоз и использование интеллектуальной собственности (5 тракторов) на территории РФ», – сообщается на сайте Арбитражного суда.

В итоге суд принял решение иск удовлетворить и запретить к ввозу на территорию РФ товары, заявленные ООО «Агромиля», а также изъять пять тракторов и уничтожить их без компенсации за счет фирмы-нарушителя.