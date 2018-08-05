РПЦ разработала инструкции для священников-блогеров

«Настоящий документ разработан Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в сотрудничестве с иереем Святославом Шевченко, иереем Александром Кухтой, иереем Павлом Островским, иеромонахом Макарием (Маркишем), иеромонахом Александром (Митрофановым), протоиереем Андреем Федосовым и протоиереем Сергием Воронкиным. Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ продолжит взаимодействовать с сообществом священников-видеоблогеров с целью развития диалога, дальнейшего изучения феномена православного видеоблогерства, оптимизации настоящих рекомендаций и, в случае необходимости, выработки новых», – говорится во вступлении к инструкции.

Согласно приведенным рекомендациям, видеоблог стоит рассматривать в качестве продолжения пастырской деятельности. Отмечается риск деформации мотивов священнослужителей, поскольку психологическая власть, полученная с помощью такого инструмента, может трансформироваться в эгоцентризм и даже гуруизм, что осуждается Церковью.

Монетизация блога с целью окупить расходы на его ведение и в качестве дополнительного заработка греховным не считается, но не должна превращаться в самоцель.

В рекомендациях сказано, что священник-видеоблогер «самостоятельно творчески определяет способы и стиль подачи материала, согласуясь со своей христианской совестью, Священными Писанием и Преданием». Вместе с тем, его предостерегают от использования нецензурной лексики, унижения достоинства, демонстрации сцен насилия, распространения клеветы, а также от высмеивания недостатков других групп и употребления кличек и ярлыков.

Как пишет Лента.ру, в 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался в поддержку священников-блогеров, но призвал отказаться от употребления интернет-сленга.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году самым популярным влогером Русской православной церкви был назван амурский священник Святослав Шевченко. Святослав Шевченко начинал как блогер-тысячник в «Живом журнале», затем открыл страницу в Фейсбуке. В феврале 2017 года он начал вести видеоблог «Священник на Ютубе». Также Святослав практикует себя в музыкальном творчестве – в начале этого года он записал клип на песню собственного сочинения «Некликабельный» в стиле хип-хоп.