В Амурском объединении ВВО более 200 новобранцев приведут к присяге

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В воскресенье, 5 августа, сразу в нескольких соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, пройдут церемонии приведения к Военной присяге молодого пополнения.

Более 200 новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесут клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.

На сегодняшний день приведение к Военной присяге в объединении прошли более 500 молодых воинов. К середине текущего месяца все новобранцы пройдут торжественный ритуал, сообщает пресс-служба ВВО.