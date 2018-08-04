В Свободном в конфликт между медпунктом и местными жителями пришлось вмешаться властям

В Свободном разгорелся конфликт между медпунктом и жителями соседних домов. Причиной споров стала парковка, которая с появлением медпункта переполнилась автомобилями. Дело в том, что именно здесь водителям различных организаций оформляют разрешения на выезд.

На место лично выехали ИА главы города Владимир Константинов его заместитель по ЖКХ Владимир Дорошкевич, сообщает портал Gzt-sv.ru. Выяснилось, что в доме по улице Репина, 6 открылся медпункт, после чего водители самых разных организаций в течение всего дня приезжают к его входу для получения справок. По словам местных жителей, они останавливаются на придомовой территории, загазовывают воздух, перекрывают узкий проезд.

На прошлой неделе сотрудники медпункта нашли выход из ситуации. На пустыре вблизи медпункта, который уже считается не придомовой территорией, а местом общественного пользования, своими силами выкосили бурьян, отсыпали площадку и организовали небольшую парковочную зону. Но жалобы на их организацию не прекратились.

Исполняющий обязанности главы города с коллегами на месте решили поставить дорожный знак «кирпич» на въезде во двор по улице Репина, 6, чтобы исключить движение стороннего транспорта в нём. Несанкционированную парковку – официально оформить и облагородить. И дополнительно, чтобы родителям с детьми, идущим к детской поликлинике, было комфортнее и безопаснее – от тротуара, который заканчивается в районе дома по улице Репина, 3, необходимо сделать пешеходный переход к противоположной части дороги.