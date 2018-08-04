Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:36 1

10-летняя девочка стала призером в соревнованиях в конкуре в Благовещенске (фото)

10-летняя девочка стала призером в соревнованиях в конкуре в Благовещенске (фото)

В субботу, 4 августа, в Благовещенске прошли городские конные соревнования. В конкуре соревновались 35 наездников и чуть меньшее количество лошадей – 32. Самой молодой участнице было 10 лет, девочка заняла третье место в своей номинации.

Соревнования по конкуру – преодолению препятствий – проводились в трех номинациях с высотой барьеров 70, 90 и 110 сантиметров. В каждой из них участники делились на две группы: дети/юноши и взрослые.

«Соревнования прошли удачно, – рассказала руководитель клуба «Аллюр» Ирина Шишова. – Участвовали три клуба и частные владельцы лошадей. Наличие конкуренции – это всегда хорошо. У нас бывали соревнования, когда участвовал практически один наш клуб. А сегодня была острая борьба, и на пьедестале практически в каждой номинации представлены разные клубы».

В состязаниях кроме клуба «Аллюр» приняли участие спортсмены из клуба «Адмирал» из села Усть-Ивановка Благовещенского района и конного двора «У дяди Саши» из села Игнатьево Благовещенского района.

Самой юной участницей соревнований стали 10-летняя Маша Санникова. Она даже заняла призовое третье место в своей номинации.

«Вообще-то у нас по положению допускаются к соревнованиям участники с 12 лет, – пояснила Ирина Шишова. – Но, если родители дают разрешение, то можно и более младших допустить. Мама Маши не просто дала разрешение – она сама участвовала в конкуре, только в другой номинации. Алене Санниковой 43 года. Такая у нас есть спортивная семья».

Прошедшие соревнования являются своеобразной подготовкой к региональному чемпионату, который пройдет здесь же 15 сентября. Организаторы надеются, что на них приедут гости из Хабаровского края.

Просмотров всего: 318

#животные #спорт

Фотогалерея
+29

Спорт 1

Более 200 человек сдали нормы ГТО в Благовещенске
Общество 3

На новой спортивной площадке в парке Дружбы отжимался и подтягивался Хайпозавр
Спорт 10

В Благовещенске построят скейтпарк

Общество 10

Пограничники спасли щенка, который едва не утонул в Амуре возле Благовещенска
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    24 минуты назад

    Красивые коняшки! )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь