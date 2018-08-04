10-летняя девочка стала призером в соревнованиях в конкуре в Благовещенске (фото)

В субботу, 4 августа, в Благовещенске прошли городские конные соревнования. В конкуре соревновались 35 наездников и чуть меньшее количество лошадей – 32. Самой молодой участнице было 10 лет, девочка заняла третье место в своей номинации.

Соревнования по конкуру – преодолению препятствий – проводились в трех номинациях с высотой барьеров 70, 90 и 110 сантиметров. В каждой из них участники делились на две группы: дети/юноши и взрослые.

«Соревнования прошли удачно, – рассказала руководитель клуба «Аллюр» Ирина Шишова. – Участвовали три клуба и частные владельцы лошадей. Наличие конкуренции – это всегда хорошо. У нас бывали соревнования, когда участвовал практически один наш клуб. А сегодня была острая борьба, и на пьедестале практически в каждой номинации представлены разные клубы».

В состязаниях кроме клуба «Аллюр» приняли участие спортсмены из клуба «Адмирал» из села Усть-Ивановка Благовещенского района и конного двора «У дяди Саши» из села Игнатьево Благовещенского района.

Самой юной участницей соревнований стали 10-летняя Маша Санникова. Она даже заняла призовое третье место в своей номинации.

«Вообще-то у нас по положению допускаются к соревнованиям участники с 12 лет, – пояснила Ирина Шишова. – Но, если родители дают разрешение, то можно и более младших допустить. Мама Маши не просто дала разрешение – она сама участвовала в конкуре, только в другой номинации. Алене Санниковой 43 года. Такая у нас есть спортивная семья».

Прошедшие соревнования являются своеобразной подготовкой к региональному чемпионату, который пройдет здесь же 15 сентября. Организаторы надеются, что на них приедут гости из Хабаровского края.