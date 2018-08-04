В Благовещенске подростки лазали по балкам заброшенного здания (видео)

Недостроенное и уже много лет заброшенное здание в Благовещенске облюбовали подростки. Ранним вечером в пятницу, 3 августа, случайный прохожий заметил компанию детей 11–14 лет, которые лазали по балкам корпуса, стоящего в районе улицы Мухина и Игнатьевского шоссе.

Житель Благовещенска Артем возвращался с работы, когда увидел мальчишек. По его словам, их было четверо, на вид – от 11 до 14 лет.

«Они не просто лазали по стройке, – пояснил он. – Ходили по самому край, где не было стен, забирались на верхние балки – а это высота четвертого или пятого этажа».

Артем также добавил, что видел, как к зданию подъезжала полицейская машина – возможно, она стражи правопорядка ехали именно для того, чтобы остановить подростков.

Ранее ИА «Амур.инфо» сообщало о подобных случаях. Например, когда дети играли на крыше многоэтажки по улице Горького, 238. В полиции комментировали, что подобное деяние правонарушением не является. Если личности детей устанавливаются, то с родителями и детьми правоохранители проводят профилактические беседы.

Само здании на пересечении Мухина и Игнатьевского шоссе начинали строить как новый корпус электроаппаратного завода. Вероятно, этот недострой разберут, потому что территория и само здание находятся в собственности у строительных компаний, которые ведут неподалеку застройку жилыми зданиями.