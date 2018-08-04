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Местами дожди, грозы и туманы: прогноз погоды в Приамурье на 5 августа

Местами дожди, грозы и туманы: прогноз погоды в Приамурье на 5 августа
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области, 5 августа, ожидается переменная облачность. Местами возможны слабый и умеренный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах – туман. Ветер северный, северо-западный 0–5, местами до 12 метров в секунду.

Температура ночью 10–15 градусов, по северу при прояснении – 3–8 градусов. Днем воздух прогреется 23–28, местами – до 17–22 градусов.

В Благовещенске: малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью около 15, днем – 26–28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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