Юная благовещенка примет участие в конкурсе Игоря Крутого

Шестнадцатилетняя благовещенка Татьяна Щека примет участие в отборочном туре всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна», который проводит академия Игоря Крутого. Кастинг состоится на 8 и 9 августа во Владивостоке.

У Татьяны проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но, несмотря на это, она с детства занимается творчеством: рукоделием, изобразительным искусством и восточными танцами. Она неоднократный участник благовещенского фестиваля творчества «Когда мы вместе, мы сильнее».

Теперь у нее есть возможность заявить о себе на престижном всероссийском фестивале, сообщает городской управление культуры.

«Сообщила нам о возможности принять участие в конкурсе руководитель общественной организации «Дети солнца». Было решено подать заявку. На постановку и отработку танца, чтобы снять видео и отправить на конкурс, у нас было всего 2,5 недели. С этим нам помогла руководитель школы восточного танца «АДАРА» Анастасия Устимова, оператором стал Владимир Розанов, – рассказала мама Татьяны Галина Сивец. – В итоге нас выбрали и пригласили принять участие в отборочном туре во Владивостоке».

«Добрая волна» — это фестиваль детского творчества. Его участниками могут стать дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 16 лет.

Организатор фестиваля – Академия популярной музыки Игоря Крутого, послы — артисты российской эстрады и деятели искусства и культуры – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и другие.

В июне этого года проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря этому стало возможным проведение отборочных региональных туров в девяти российских городах: Казани, Курске, Краснодаре, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. На один из них 6 августа и отправится благовещенка Татьяна Щека.

Победители регионального этапа будут приглашены на гала-концерт, который состоится 30 ноября 2018 года в Казани.