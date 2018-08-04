Двумстам работникам белогорской компании задолжали почти 20 миллионов рублей

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Сотрудники прокуратуры выявили, что белогорское предприятие «Строительная компания «Мост» имеет задолженность по зарплате перед 200 работниками. За май 2018 года им не заплатили свыше 10 миллионов рублей, а за июнь – более 8,5 миллиона рублей.

По поручению прокуратуры области прокуратура Белогорска приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В июне и июле прокурор внес два представления руководителю ООО «Строительная компания «Мост».

В отношении виновных должностных лиц в июле 2018 года возбуждено два дела по статье «Невыплата заработной платы», которые для рассмотрения по существу направлены в Государственную инспекцию труда в Амурской области.

Кроме того, прокуратура Белогорска принимала меры по судебной защите прав работников. Всего в суд направлено 203 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на всю сумму задолженности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам общества полностью выплачена задолженность по заработной плате за май 2018 года в сумме свыше 10 миллионов рублей и частично за июнь в сумме около 900 тысяч рублей, выплаты продолжаются, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.