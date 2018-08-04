Двумстам работникам белогорской компании задолжали почти 20 миллионов рублей
Сотрудники прокуратуры выявили, что белогорское предприятие «Строительная компания «Мост» имеет задолженность по зарплате перед 200 работниками. За май 2018 года им не заплатили свыше 10 миллионов рублей, а за июнь – более 8,5 миллиона рублей.
По поручению прокуратуры области прокуратура Белогорска приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В июне и июле прокурор внес два представления руководителю ООО «Строительная компания «Мост».
В отношении виновных должностных лиц в июле 2018 года возбуждено два дела по статье «Невыплата заработной платы», которые для рассмотрения по существу направлены в Государственную инспекцию труда в Амурской области.
Кроме того, прокуратура Белогорска принимала меры по судебной защите прав работников. Всего в суд направлено 203 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на всю сумму задолженности.
В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам общества полностью выплачена задолженность по заработной плате за май 2018 года в сумме свыше 10 миллионов рублей и частично за июнь в сумме около 900 тысяч рублей, выплаты продолжаются, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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