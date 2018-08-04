Низкий урожай в России может привести к росту цен на сельхозпродукцию

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Урожай в 2018 году в России будет примерно на 20 % ниже прошлогоднего уровня. Виной всему слишком жаркое лето в Европе. Эксперты полагают, что в итоге экспорт российской пшеницы может снизиться почти на 18 %, а ее стоимость на внутреннем рынке вырастет на 20-30 %.

Как отметил директор «Совэкона» Дмитрий Сизов, на внутренние расценки будут влиять экспортные цены, которые растут уже сейчас. А с учетом прогнозируемого снижения урожайности зерновых в нынешнем сельхозгоду в ряде стран, включая Центральную и Северную Европу, – мировые цены на пшеницу продолжат идти вверх.

«Внутренние цены зависят от мировых цен и курса рубля. Цены уже заметно выше прошлогодних уровней и можно уверенно сказать, что краткосрочно рост продолжится, – сказал он. – Примерно 20-30 %, может быть, и больше в среднем мы увидим рост внутренних рублевых цен по сравнению с прошлым сезоном».

Цена на российскую мягкую пшеницу в южных глубоководных портах за прошлую неделю выросла с 207 до 216,5 доллара за тонну. Эти факторы за собой соразмерно потянут и рост цен на внутреннем рынке.

Главная причина такого положения вещей – сухое жаркое лето. По оценке исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева, урожай зерновых и зернобобовых в России в текущем году может быть на 15-20 % ниже прошлогоднего. По его словам, в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе и в Приволжском ФО в первой половине июля отмечались атмосферные и почвенные засухи. Во второй половине июля в некоторых регионах прошли осадки, однако они были неоднородными и точечными, сообщает «Газета.ру».

Согласно сводным данным минсельхоза, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской республики, республики Крым, Волгоградской области, республики Алтай, республики Калмыкия». Близкой к режиму ЧС была ситуация в Астраханской и Ростовской областях.

В то же время в некоторых регионах ситуация становилась чрезвычайной из-за прямо противоположных событий. Так, проблемы с урожаем были отмечены в Алтайском крае, Архангельской области, республике Саха (Якутия), Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях и в Забайкальском крае из-за переувлажнения почвы.

В этом году Минсельхоз ожидает урожай зерновых на уровне 100 миллионов тонн. В прошлом, рекордном по этому показателю, году было собрано 134,5 миллиона тонн. В 2016-м – 120,7 миллиона тонн.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области также возможны проблемы со сбором урожая из-за обильных осадков и паводка. По оперативным данным, всего пострадало 117,5 тысячи гектаров посевов, это 9,4 % от общей площади посева в области. Из них сои – 107,1 тысячи гектаров, зерновых – 7,9 тысячи и прочие культуры – 2,5 тысячи.

В настоящее время на территории пяти муниципальных образований введен режим чрезвычайной ситуации. В Константиновском, Благовещенском, Мазановском районах определено опасное явление «очень сильные дожди»; в Магдагачинском и Шимановском районах – гидрологическое явление «паводок».

В Ивановском, Тамбовском, Завитинском, Серышевском, Белогорском районах, также выявлено опасное явление «переувлажнение почвы», дающее право районам на введение режима чрезвычайной ситуации.