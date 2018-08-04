У пожилого благовещенца фальшивый полицейский хитростью отнял 60 000 рублей

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Житель областного центра 1930 года рождения стал жертвой мошенника. В конце июля ему позвонил неизвестный, который представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионеру по суду полагаются 600 000 рублей и попросил перевести 10 % от этой суммы.

Звонивший знал, что мужчина ранее покупал пищевые добавки. Он сообщил пенсионеру, что лица, продавшие ему активные добавки, являются мошенниками. В настоящее время они осуждены и потерпевшему полагается компенсация 600 000 рублей за моральный вред. Однако, чтобы получить денежные средства, необходимо перевести страховку в размере 10 % от суммы. Так как ранее амурчанин действительно приобретал пищевые добавки, он поверил звонившему и в отделении банка перевел злоумышленнику свыше 60 000 рублей.

На следующий день мошенники позвонили еще раз. Под предлогом выплаты компенсации попросили перевести еще 80 000 рублей. Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.