Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 2

У пожилого благовещенца фальшивый полицейский хитростью отнял 60 000 рублей

У пожилого благовещенца фальшивый полицейский хитростью отнял 60 000 рублей
Фото: shkolazhizni.ru

Житель областного центра 1930 года рождения стал жертвой мошенника. В конце июля ему позвонил неизвестный, который представился работником правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионеру по суду полагаются 600 000 рублей и попросил перевести 10 % от этой суммы.

Звонивший знал, что мужчина ранее покупал пищевые добавки. Он сообщил пенсионеру, что лица, продавшие ему активные добавки, являются мошенниками. В настоящее время они осуждены и потерпевшему полагается компенсация 600 000 рублей за моральный вред. Однако, чтобы получить денежные средства, необходимо перевести страховку в размере 10 % от суммы. Так как ранее амурчанин действительно приобретал пищевые добавки, он поверил звонившему и в отделении банка перевел злоумышленнику свыше 60 000 рублей.

На следующий день мошенники позвонили еще раз. Под предлогом выплаты компенсации попросили перевести еще 80 000 рублей. Мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 714

#криминал #происшествия


Происшествия 3

В Свободном в конфликт между медпунктом и местными жителями пришлось вмешаться властям

Происшествия 4

В Благовещенске подростки лазали по балкам заброшенного здания (видео)
Происшествия

Двумстам работникам белогорской компании задолжали почти 20 миллионов рублей
Происшествия 2

Центральная часть Благовещенска осталась без света

сегодня, 12:34
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Гефест

    Гефест
    5 часов назад

    Никто никого не найдет, потому что даже искать не будут, вся работа сведется к написанию отписок и закрытию дела. Стариков жаль, такие сволочные времена наступили, ни совести, ни понятий.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Ну так подай жалобу, что не ищут и не пытаются искать, или только языком помолоть горазд?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь