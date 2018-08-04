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сегодня, 12:34 0

Центральная часть Благовещенска осталась без света

В субботу, 4 августа, в 11:50 произошло отключение электричества в центральной части Благовещенска. Без света оказался довольно большой район областного центра между улицами Зейская–Калинина–Чайковского–Тенистая.

В ЕДДС Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо», произошло аварийное отключение. Отключился не один фидер, а целая секция, поэтому без света остался такой большой район города.

«Амурские электросети» совместно с ДРСК уже приступили к ремонту на подстанции. Аварийные бригады сразу выехали на место. Специалисты проверяют и постепенно подключают районы города к электроснабжению. Причина отключения станет известна уже после завершения ремонтных работ.

Читатели ИА «Амур.инфо» уже сообщают, что в отдельных районах города свет уже появился.

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#происшествия #энергетика


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