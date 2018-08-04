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сегодня, 11:41 1

В Сковородине открыли ретро-парк железнодорожной техники

В Сковородине открыли ретро-парк железнодорожной техники
Фото: пресс-служба ЗабЖД

На территории железнодорожного вокзала станции Сковородино состоялось торжественное открытие ретро-парка железнодорожной техники и элементов инфраструктуры. На площадке установлены объекты середины и даже начал XX века.

В числе представленных раритетов – стрелочный перевод типа Р43, выпущенный Кузнецким металлургическим комбинатом в 1950 году, стрелочный контрольный замок системы Мелентьева, паровозная гидроколонка образца 1916 года, которая ранее была установлена на 4 километре Рейновской железнодорожной ветки, светофор, вагонная тележка для пассажирского вагона, прицеп к мотодрезине «пионерка» и другие раритеты.

Музей под открытым небом разместили между мемориальным комплексом в честь первостроителей Амурской железной дороги и памятником-паровозом П36.

Инициатива создания необычной выставки принадлежит председателю узлового Совета ветеранов станции Сковородино Алле Киселевой. Неоценимую помощь в подборе и доставке на место экспонатов, обустройству площадки ей оказали руководители и сотрудники практически всех подразделений ОАО «РЖД», расположенных на железнодорожном узле.

Новый историко-культурный объект по праву станет визитной карточкой Сковородино. Местные жители и пассажиры проходящих поездов проявляют к музею под открытым небом большой интерес и с удовольствием фотографируются на фоне старой железнодорожной техники, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#память #Сковородино #транспорт


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