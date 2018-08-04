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сегодня, 11:18 0

Амурские военные форсировали озеро, чтобы уничтожить «банду террористов»

Амурские военные форсировали озеро, чтобы уничтожить «банду террористов»
Фото: mil.ru

Подразделения мотострелковой воинской части дислоцированной в Амурской области провели учения по борьбе с условными террористами. Они преодолели водную преграду с ведением боя и нейтрализацией крупного незаконного вооруженного формирования на противоположном берегу.

Перед боем разведчики скрытно переправились через брод шириной более 200 метров, обезвредили охрану «бандитов» и поставили дымовую завесу прикрытия. Далее по неприятелю начала работать артиллерия и другие огневые средства, под прикрытием которых переправились остальные силы штурмового отряда на бронетранспортерах БТР-80, боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3.

Машины были заранее подготовлены для передвижения и ведения огня на воде. Танки преодолевали препятствие по дну озера глубиной около трех метров.

Замысел учения предусматривал выполнения ряда ситуационных задач, взятых из опыта современных военных конфликтов. В мишенную обстановку были включены противотанковые расчеты ПТРК «террористов», множество огневых точек, крупнокалиберные пулеметы на машинах-пикапах и бронированная техника.

В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники, сообщает сайт Минобороны.

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#военные #учения


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