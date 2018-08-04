В амурском селе Старая Райчиха один дом почти месяц живет без канализации

В начале июля после дождей рядом с одним из домов в селе Старая Райчиха Бурейского района просел канализационный колодец. В результате труба, ведущая из дома к колодцу, перегнулась. И жители дома остались без канализации. После этого они неоднократно обращались в разные инстанции, но местные власти говорили жильцам решать проблему своими силами.

По словам жительницы дома Натальи Щелкиной, проблема возникла еще 5 июля. «Мы поначалу думали, своими силами справимся. Смотрели, может, в трубе что забилось. Но потом стало ясно, что повреждения серьезные – и обратились в сельскую администрацию, – рассказала Наталья Евгеньевна. – А нам сказали решать вопрос своими силами. А там колодец просел, большая труба перегнулась».

Всё это время жители двух квартир оказались лишены возможности пользоваться канализацией. При этом, туалетов во дворе у них также нет. А в одной из квартир живет многодетная семья. Поэтому примерно через 10 дней после аварии жильцы обратились в районную администрацию, где им ответили, что в течение месяца местные власти дадут ответ.

«Но у нас ситуация экстренная, мы не можем столько ждать, – пояснила Наталья Щелкина. – Через неколько дней я позвонила в приемную губернатора. Там мне ответили, что Новобурейский глава в курсе, взял это дело на контрль. После этого снова приезжал глава местной администрации и вынуждал нас делать ремонт за свой счет. Но у нас нет таких возможностей».

Женщина добавила, что 2 августа все-таки к дому приехал экскаватор. Выкопали сломанную трубу. Потом откачали воду. «А затем нам сказали делать дальше самим, – добавила женщина. – покупайте, говорят, трубу 9 метров и ставьте сами».

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился с данной ситуацией в областное министерство ЖКХ, где дали следующий комментарий: «По информации главы села Старая Райчиха Дениса Саратника работы по замене канализационной трубы будут завершены в течении двух-трех дней. Данная ситуация на контроле».