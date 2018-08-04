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сегодня, 10:13 0

Благовещенцы смогут сами выбрать новые книги для библиотек города

Благовещенцы смогут сами выбрать новые книги для библиотек города
Фото: eksmo.ru

Библиотечная система Благовещенска собирается заказывать новые книги и предлагает благовещенцам помочь сделать в выборе произведений. Горожан приглашают на страницу городской библиотечной системы в Instagram – @biblioteka_blag – где они могут предложить свои варианты.

Писать названия книг и авторов можно в комментариях под соответствующим постом. Библиотеки приобретут ее в фонд, а у благовещенцев появится возможность взять издание на дом.

«Мы и раньше прислушивались к посетителям, но практика была такова: в библиотеку приходил читатель, просил книгу, и если ее не оказывалось, то название и автора произведения вносили в список и после этого, собираясь проводить комплектование фонда, смотрели по запросам и старались недостающую литературу приобрести. Сейчас же мы решили воспользоваться соцсетями. Мы хотим заказать те книги, которыми действительно интересуются наши горожане, за которыми они придут. Всего за несколько часов поступило много комментариев: жанры абсолютно разные, разные авторы. Интересно, что некоторые пользователи все же не верят, что к их мнению прислушаются, но это действительно так. Постараемся заказать всё, что захотят благовещенцы», – рассказала заместитель директора благовещенской МИБС по библиотечному делу Марина Ветрова.

«Заявки» библиотеки будут принимать на своих страницах и на странице сети в течение недели, сообщает городское управление культуры.

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