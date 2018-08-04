Амурские выпускники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

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В следующем учебном году в Амурской области в составе единого государственного экзамена появится новый предмет – китайский язык. Оно дополнит список предметов по выбору. Приамурье уже готова к проведению этого экзамена.

Модель ЕГЭ по китайскому языку будет аналогична экзаменам по другим иностранным языкам. Она состоит из двух частей – устной и письменной. Для успешной сдачи письменной части необходимо знание определенного количества иероглифов, а устная часть потребует хороших навыков разговорной речи.

«Амурская область к проведению ЕГЭ по китайскому языку готова. С 2015 года наш регион участвовал во всероссийских апробациях и хорошо себя показал. Так, в ноябре 2017 года во всероссийской апробации приняли участие 55 школьников из городов Благовещенск и Тында», – прокомментировала и.о. министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Популярность китайского языка в Амурской области объясняется ее географическим расположением. В новом учебном году изучать язык Поднебесной в рамках школьной программы будут 1,5 тысячи ребят пяти муниципалитетов: Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов.

С 2015/2016 учебного года китайский язык включен и в перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников. За три года организации данного мероприятия в Амурской области количество ее участников увеличилось в три раза. Дважды школьникам Приамурья удавалось выйти в финал. В 2017 году амурчанка завоевала первое место, в текущем – представитель благовещенской школы стал призером, сообщает пресс-служба областного министерства образования.