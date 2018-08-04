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сегодня, 09:11 19

Путин подписал закон о повышении НДС до 20 %

Путин подписал закон о повышении НДС до 20 %
Фото: tvc.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 % до 20 %. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардам рублей в год.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 % в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10 % – свыше установленной предельной величины, сообщает «Интерфакс».

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#закон #налоги #российская власть #финансы


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Комментарии
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  • бананза

    бананза
    3 часа назад

    ахрюнеть

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Он 18 лет его предлагал снизить...И в итоге повысил.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Да мог-бы не скупиться и до 20,99% НДС. На сотые доли никто и не обратит внимания.

  • хаййп

    хаййп
    3 часа назад

    Продолжает с народа тянуть деньги Всё ему мало.

  • Димко

    Димко
    3 часа назад

    олигархическая диктатура под ширмой социального демократического государства

  • Mark1204

    Mark1204
    3 часа назад

    Спасибо всем кто голосовал за путина.

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    ждём поднятия пенсионного возраста

  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Это бандит, а не президент!

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    доход бюджета с народа, твари

  • Zатмение

    Zатмение
    1 час назад

    Mark1204

    Спасибо всем кто голосовал за путина.



    +++++++

  • Неферти.

    Неферти.
    1 час назад

    Mark1204Спасибо всем кто голосовал за путина.


    да,что Вы всё одно и тоже. Москва с Питером голосовали. Они и живут прекрасно и бесплатно. А у нас,,проголосовали за нас". И то мизерный процент,ничего не решающий.

  • анчар

    анчар
    1 час назад

    И это правильно. Кругом враги. Надо сплотиться вокруг нашего бюджета своим участием и они узнают в чём сила, явно не в процентах. Сложно это назвать рывком.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    38 минут назад

    20 % было с 1993 по 2003 годы. То есть налоговая ставка меняется время от времени: где-то повышается, где-то понижается. Изменчива. Вы же не ходите зимой в шортах, а летом в валенках. Подгадываете когда, что надеть.

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    О, кремелеботы в студии. Подгадывать от слова "подгадить"? у тупых пиндосов НДСа, вообще, нет. Ещё осенью 2004 года зам. главы аппарата правительства Михаил Копейкин представил план УДВОЕНИЯ ВВП, который подразумевал снижение с 2006 года ставки НДС до 13%.

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    Костя_Кис

    20 % было с 1993 по 2003 годы. То есть налоговая ставка меняется время от времени: где-то повышается, где-то понижается. Изменчива. Вы же не ходите зимой в шортах, а летом в валенках. Подгадываете когда, что надеть.



    С такими налогами и тарифами скоро не надо будет подгадывать. Будем носить то что есть. И зимой и летом.



  • Цунай

    Цунай
    15 минут назад

    У нас самый лучший президент, всё что планировал - сделал! Пусть другие страны нам завидуют.

  • Иван

    Иван
    6 минут назад

    Ну никак не понимаю людей которые оправдывают повышение НДС - это ведь и вы тоже будете платить на 2 % больше !!!!!

  • икс7

    икс7
    6 минут назад

    Ещё ухудшил жизнь людям. Молодец! В госдепе его наградят

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    Российские миллиардеры разбогатели на 14 миллиардов долларов.

    Совокупное состояние 24 российских миллиардеров выросло на 13,9 миллиарда долларов с начала года и составило 271,2 миллиарда. Это следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, которые опубликовало агентство Bloomberg.

    Самым богатым россиянином в списке оказался Алексей Мордашов — основной акционер «Северстали». Его достаток оценили в 20,4 миллиарда долларов, он вырос на 675 миллионов. После него отмечен основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием 20,3 миллиарда долларов (плюс 2,24 миллиарда). На третьем месте — глава «Новатэка»Леонид Михельсон, чей капитал достиг 19,9 миллиарда (плюс 3,27 миллиарда).

    В пятерке лидеров также владелец «Интерроса» Владимир Потанин (18,5) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,9). Предприниматель Олег Дерипаска, попавший под санкции США, не вошел в топ-500.

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