Путин подписал закон о повышении НДС до 20 %

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 % до 20 %. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардам рублей в год.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 % в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10 % – свыше установленной предельной величины, сообщает «Интерфакс».