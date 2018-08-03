Сбор на похороны утонувшей в Благовещенске девочки закрыт
Сбор денег на организацию похорон 6-летней Арины, утонувшей в реке Зея в Благовещенске, закрыт. Об этом рассказали родственники девочки. За несколько часов удалось собрать необходимые 30 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, девочка пропала 2 августа. На поиски были подняты правоохранительные органы и волонтеры. Следственное управление возбудило уголовное дело. А 3 августа водолазы вытащили тело ребенка из реки Зея.
Прощание с Ариной состоится 6 августа в 10:00 в криминальном морге.
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