Сбор на похороны утонувшей в Благовещенске девочки закрыт

Как сообщалось ранее, девочка пропала 2 августа. На поиски были подняты правоохранительные органы и волонтеры. Следственное управление возбудило уголовное дело. А 3 августа водолазы вытащили тело ребенка из реки Зея.

Прощание с Ариной состоится 6 августа в 10:00 в криминальном морге.