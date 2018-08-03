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3 августа 2018, 22:45 1

Сбор на похороны утонувшей в Благовещенске девочки закрыт

Сбор денег на организацию похорон 6-летней Арины, утонувшей в реке Зея в Благовещенске, закрыт. Об этом рассказали родственники девочки. За несколько часов удалось собрать необходимые 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, девочка пропала 2 августа. На поиски были подняты правоохранительные органы и волонтеры. Следственное управление возбудило уголовное дело. А 3 августа водолазы вытащили тело ребенка из реки Зея.

Прощание с Ариной состоится 6 августа в 10:00 в криминальном морге.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • vewsadkov

    vewsadkov
    44 минуты назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

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