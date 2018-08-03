Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
3 августа 2018, 21:37 4

Еще один зампред правительства Амурской области перешел на работу в Минвостокразвития

Еще один зампред правительства Амурской области перешел на работу в Минвостокразвития

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев назначил Сергея Тырцева первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Сергей Тырцев не понаслышке знает о Дальнем Востоке. Он здесь родился. С Дальним Востоком связана его работа, жизнь и судьба. Я рад, что наша команда пополнилась еще одним единомышленником, еще одним профессионалом высокого уровня. Уверен, что его знания, богатый жизненный опыт и целеустремленность помогут всему Дальнему Востоку», – прокомментировал назначение Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Тырцев Сергей Александрович родился 02 ноября 1975 года в Хабаровске.

В 1997 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Присвоена квалификация «экономист». В 2013 году окончил обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе Executive MBA.

С 1997 по 1998 год занимал должность экономиста отдела ценных бумаг Коммерческого банка «КОНЭКАГРОПРОМ».

С 1998 по 2000 год стал экономистом группы контроля активно-пассивных операций отдела финансового контроля, ревизор отдела внутреннего контроля, начальник отдела кассовых операций Хабаровского регионального филиала АКБ «СбС-АГРО».

С 2000 по 2005 год - начальник казначейства, начальник управления ресурсов и ВЭД, директор территориального управления «Север» (г. Комсомольск-на-Амуре) Коммерческого банка «КОНЭКАГРОПРОМ» (Банк «Дальневосточное общество Взаимного Кредита»).

С февраля по май 2005 года - директор Дальневосточного филиала ОАО Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК».

С мая по июнь 2005 года - советник Председателя Правления ООО Коммерческого банка «ЭКСПОБАНК».

С июня 2005 года по июнь 2013 года - Председатель Правления, первый заместитель Председателя Правления ЗАО «Амурский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»).

С ноября 2010 года – член Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

С июля 2013 года по ноябрь 2014 года - Председатель Правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

05 октября 2015 года назначен заместителем председателя Правительства Амурской области.

Женат, двое детей.

Просмотров всего: 1008

#Дальний Восток #областная власть


Власть 6

Марина Дедюшко заняла должность замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Общество 1

В Приамурье выросли квоты на отстрел оленей, медведей и кабарог
Общество 18

В Благовещенске отремонтируют стадион «Амур» и бассейн в Белогорье
Культура

В Благовещенске прошли съемки промо-ролика Амурской области для ВЭФ-2018
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • full

    full
    6 часов назад

    И что, кроме обворовывания населения умеет банкир?

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

  • нусенька

    нусенька
    6 часов назад

    попрыгунчик

  • vewsadkov

    vewsadkov
    44 минуты назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь