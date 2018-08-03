Еще один зампред правительства Амурской области перешел на работу в Минвостокразвития

«Сергей Тырцев не понаслышке знает о Дальнем Востоке. Он здесь родился. С Дальним Востоком связана его работа, жизнь и судьба. Я рад, что наша команда пополнилась еще одним единомышленником, еще одним профессионалом высокого уровня. Уверен, что его знания, богатый жизненный опыт и целеустремленность помогут всему Дальнему Востоку», – прокомментировал назначение Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Тырцев Сергей Александрович родился 02 ноября 1975 года в Хабаровске.

В 1997 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Присвоена квалификация «экономист». В 2013 году окончил обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по программе Executive MBA.

С 1997 по 1998 год занимал должность экономиста отдела ценных бумаг Коммерческого банка «КОНЭКАГРОПРОМ».

С 1998 по 2000 год стал экономистом группы контроля активно-пассивных операций отдела финансового контроля, ревизор отдела внутреннего контроля, начальник отдела кассовых операций Хабаровского регионального филиала АКБ «СбС-АГРО».

С 2000 по 2005 год - начальник казначейства, начальник управления ресурсов и ВЭД, директор территориального управления «Север» (г. Комсомольск-на-Амуре) Коммерческого банка «КОНЭКАГРОПРОМ» (Банк «Дальневосточное общество Взаимного Кредита»).

С февраля по май 2005 года - директор Дальневосточного филиала ОАО Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК».

С мая по июнь 2005 года - советник Председателя Правления ООО Коммерческого банка «ЭКСПОБАНК».

С июня 2005 года по июнь 2013 года - Председатель Правления, первый заместитель Председателя Правления ЗАО «Амурский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»).

С ноября 2010 года – член Наблюдательного совета ООО «ЭКСПО-лизинг».

С июля 2013 года по ноябрь 2014 года - Председатель Правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

05 октября 2015 года назначен заместителем председателя Правительства Амурской области.

Женат, двое детей.