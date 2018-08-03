Марина Дедюшко заняла должность замминистра РФ по развитию Дальнего Востока

«Марина Владимировна обладает высоким профессионализмом, имеет значительные знания и опыт успешной эффективной работы. Сейчас, когда перед нами поставлены новые задачи по развитию Дальнего Востока, мы собираем новые силы со всех дальневосточных регионов, привлекаем тех, кто уже показал свои умения на практике и готов воплощать новые амбициозные цели. Уверен, что Марина Владимировна поможет активизировать потенциал Министерства, институтов развития и оптимизирует работу вверенных ей подразделений», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Дедюшко Марина Владимировна родилась в октябре 1962 года в поселке Октябрьский Амурской области.

В 1983 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист». В 1996 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2006 году – Московскую академию предпринимательства при Правительстве города Москва.

С 1983 по 2001 год работала в финансовом управлении Амурского облисполкома (позднее в финансовом департаменте Администрации Амурской области), пройдя путь от экономиста до первого заместителя начальника департамента.

В 2001 году принята на должность заместителя директора, а затем назначена на должность директора Благовещенского филиала КБ «Далькомбанк».

С 11 января 2009 года по 20 мая 2012 года министр экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.

С 21 мая по 21 октября 2012 года - министр экономического развития Амурской области.

C 22 октября 2012 года по 27 мая 2013 года - заместитель председателя Правительства Амурской области - министр экономического развития Амурской области.

С 28 мая 2013 года занимала должность заместителем председателя Правительства Амурской области.

Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Имеет взрослого сына, сообщает минвостокразвития.