В Амурской области выбирали лучшее звено газодымозащитной службы

3 августа на базе пожарно-спасательной части № 1 Благовещенска состоялись соревнования среди пожарно-спасательных формирований на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы». В соревнованиях приняли участие шесть команд из пожарных частей города, сборная команда пожарных постов сел Чигири и Белогорья, команда Свободного. В каждой команде пять человек – начальник караула и четыре газодымозащитника.

Соревнования состояли из четырех этапов, двух теоретических и двух практических. На первом теоретическом этапе «Проверка знаний по устройству и применению средств индивидуальной защиты органов дыхания» команды в течение 10 минут отвечали на вопросы теста.

Следующий этап – «Проверка №1». Здесь все участники демонстрировали свою теоретическую подготовку в знании регламента проведения проверки аппарата защиты органов дыхания и практические умения по ее выполнению. Пожарный-газодымозащитник должен уметь выполнить все этапы проверки аппарата, ведь с этого начинается каждое дежурство, а от исправности аппарата зависит жизнь пожарного. Аппарат защиты органов дыхания всегда должен быть исправен и готов к работе.

На этапе «Дымокамера» звенья газодымозащитной службы «тушили» условный пожар в подвальном помещении. Этот этап проводился в дымокамере, где был и дым, шумовое сопровождение, как при реальном пожаре, и лабиринт, усложняющий выполнение задания. По условиям соревнования, звено должно провести разведку, отыскать пострадавшего, в роли которого был манекен, вынести его на свежий воздух и обнаружить очаг возгорания. Строгое жюри внимательно следило, чтобы соблюдался алгоритм действий звена при подготовке к работе и при работе в непригодной для дыхания среде.

Поскольку в каждой команде пять участников, в эстафету организаторы соревнований включили пять этапов, которые имитировали действия огнеборцев при тушении пожаров. Это проверка физической выносливости – участники должны пять раз перевернуть колесо от автомобиля «Урал»; умение быстро открутить при помощи пневмошуруповерта пять болтов, как при тушении пожаров на крышах зданий, где приходится разбирать конструкции; пробежка по «подвесному мосту». Также необходимо было взобраться по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни, скатать пожарные рукава. Все это делалось на время и в аппарате защиты органов дыхания, который весит 7-8 килограммов, плюс боевая одежда пожарного весит 15 килограммов.

Лучшую подготовку показало звено газодымозащитной службы 1 пожарно-спасательной части, завоевавшее первое место, на втором месте команда 2 пожарно-спасательной части, на третьем – специализированная пожарно-спасательная часть. Победители награждены дипломами, а команда, занявшая первое место, еще и переходящим кубком и ценным подарком, сообщает амурское управление МЧС.