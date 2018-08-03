Родственники утонувшей в Благовещенске девочки собирают деньги на ее похороны

«Мы уже съездили все узнали, сколько стоят похороны. Все заказали. Но денег нам не хватает. У нас есть только 10 тысяч. Надо еще 30», – рассказала тетя девочки Алена.

Прощание с Ариной состоится 6 августа в 10:00 в криминальном морге. Желающие помочь с организацией похорон могут перечислить средства на карту Сбербанка дяди девочки: 4276 0300 1046 8904 (Фрол Владимирович Носенко).