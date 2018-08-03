Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
3 августа 2018, 20:43 8

Родственники утонувшей в Благовещенске девочки собирают деньги на ее похороны

Родственники утонувшей в Благовещенске девочки собирают деньги на ее похороны

Родственники шестилетней девочки Арины, утонувшей на реке Зея в Благовещенске, просят помочь в сборе средств на похороны ребенка. Суммы, которая имеется у них на руках, недостаточно для организации похорон. Необходимо еще около 30 тысяч рублей.

«Мы уже съездили все узнали, сколько стоят похороны. Все заказали. Но денег нам не хватает. У нас есть только 10 тысяч. Надо еще 30», – рассказала тетя девочки Алена.

Прощание с Ариной состоится 6 августа в 10:00 в криминальном морге. Желающие помочь с организацией похорон могут перечислить средства на карту Сбербанка дяди девочки: 4276 0300 1046 8904 (Фрол Владимирович Носенко).

Просмотров всего: 4235

#дети #происшествия


Общество 1

Сбор на похороны утонувшей в Благовещенске девочки закрыт

вчера, 22:45
Общество 2

В микрорайоне Белогорска Транспортный построят детский сад
Общество 2

В Приамурье специальная комиссия оценит ущерб, который паводок нанес дорогам региона
В России и мире

В Норильске подростки жестоко избили девушку
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Alексия

    Alексия
    6 часов назад

    исправьте фамилию получателя-у дяди скорее всего фамилия Носенко, как и у погибшей девочки. Люди боятся переводить деньги из-за несоответствия данных.

  • батарейка

    батарейка
    6 часов назад

    Неужели организация где работает мама не поможет материально?

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    С ребенку уже не поможет, лучше живым перечислить на операцию . Толку больше будет

  • варварав

    варварав
    6 часов назад

    Горе конечно страшное пережить своих детей. Но это дети и они всегда будут лезть туда куда нельзя

  • EllyBelly

    EllyBelly
    5 часов назад

    Варварав, а ты до фига больным детям перечисл(а)? Комнатные психологи, бойцы, врачи и генералы. От 500 р на прощание, думаю, не убудет. А лично тебе, если нечего написать стоящего, то просто промолчи. Суди себя и свою семью, а что произошло в чужой - судить права не имеешь

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    Перевела 500. Народ, помогите семье, безумно дорогие похороны, тем более для такой небогатой семьи.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    батарейка

    Неужели организация где работает мама не поможет материально?



    дадут в лучшем случае тысяч пять по колдоговору...может коллеги и родня скинутся, а ей сейчас деньги нужны

  • vewsadkov

    vewsadkov
    44 минуты назад

    нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь