Более 200 человек сдали нормы ГТО в Благовещенске

В Благовещенске стартовал летний фестиваль ГТО. Стадион «Амур» собрал более 200 человек со всей области. Это первая масштабная сдача нормативов ГТО в летнем сезоне.

За один раз можно справиться с целой группой нормативов. На стадионе сдают беговые дистанции, гимнастику, прыжки, отжимания и другое. Среди желающих получить значок – сам главный судья Евгений Лобанов. Спортсмен решил мотивировать амурчан личным примером.

«Я уже как бы часть нормативов уже сдал. У меня цель и задача сдать на золотой знак, как получится, не знаю, но готов поучаствовать», – сказал главный судья Евгений Лобанов.

В этот раз к спорту привлекают и взрослое население. Школьники и студенты нормативы и так сдадут. Ведь при наличии значка у молодежи привилегии в учебе. А вот взрослых заинтересовать сложнее.