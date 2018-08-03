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3 августа 2018, 20:25 1

Более 200 человек сдали нормы ГТО в Благовещенске

Более 200 человек сдали нормы ГТО в Благовещенске

В Благовещенске стартовал летний фестиваль ГТО. Стадион «Амур» собрал более 200 человек со всей области. Это первая масштабная сдача нормативов ГТО в летнем сезоне.

За один раз можно справиться с целой группой нормативов. На стадионе сдают беговые дистанции, гимнастику, прыжки, отжимания и другое. Среди желающих получить значок – сам главный судья Евгений Лобанов. Спортсмен решил мотивировать амурчан личным примером.

«Я уже как бы часть нормативов уже сдал. У меня цель и задача сдать на золотой знак, как получится, не знаю, но готов поучаствовать», – сказал главный судья Евгений Лобанов.

В этот раз к спорту привлекают и взрослое население. Школьники и студенты нормативы и так сдадут. Ведь при наличии значка у молодежи привилегии в учебе. А вот взрослых заинтересовать сложнее.

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Комментарии
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  • vewsadkov

    vewsadkov
    44 минуты назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres

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