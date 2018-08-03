Конные соревнования, празднование Дня ВДВ: выходные в Благовещенске

В эти выходные «Аллюр» приглашает на очередные конноспортивные соревнования. Также горожане смогут побывать на праздновании Дня ВДВ в парке Дружбы. А на набережной традиционно организуют мероприятия в рамках движения «Культурный город».

Суббота, 4 августа

В 13:00 в «Аллюре» начнутся соревнования в рамках реализации муниципального проекта в сфере молодежной политики «Галопом к победе». Участники 3-х возрастных групп будут соревноваться в дисциплине «Конкур»: спортсмены, имеющие опыт верховой езды, до участия в проекте будут преодолевать высоту до 90 сантиметров и до 110 сантиметров, а начинающие спортсмены будут брать высоту в 70 сантиметров самостоятельно и верхом на лошади.

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по керамике, мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:00. Необходима предварительная запись.

В 12:00 в Первомайском парке начнется развлекательная программа «Еще кусочек лета».

В 17:00 в парке Дружбы отметят День ВДВ.

Также в 17:00 в горпарке начнется программа для детей, игры, конкурсы «Лето, ах, лето», а в 19:00 там же состоится концертная программа «Мастерская по ремонту настроения».

В 18:00 на площади ОКЦ стартует мероприятие «Заводные выходные» для жителей Благовещенска, посвященное 160-летию Амурской области.

В рамках «Культурного города на набережной» у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 будет работать «Аллея мастеров», а с 18:00 до 20:00 там же пройдет комплекс мероприятий «СТОПВИЧ» по профилактике ВИЧ-заболеваний. У ротонды с 19:30 до 20:30 выступит фольклорный ансамбль «Сударушки». В переулке Уралова с 18:00 до 20:00 состоится городская акция «Всем на свете нужен дом». В районе пограничника с собакой с 18:00 до 21:00 будет работать выставка работ художника Гоменюка, а с 19:00 до 21:30 там же выступит семейный дуэт Зайцевых.

Воскресенье, 5 августа

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:00. Необходима предварительная запись.

В 17:00 в парке Дружбы состоится финал городского вокального конкурса «Дружба зажигает».

А в горпарке в 17:00 начнется фестиваль талантов «Покажи себя», в 19:00 – развлекательная программа для гостей парка «Музыка нас связала».

В рамках движения «Культурный город на набережной» у Бронекатера с 18:00 до 21:00 будет работать «Читающий бульвар», у Триумфальной арки с 18:00 до 21:00 – «Аллея мастеров», а с 18:00 до 20:00 пройдут показательные выступления спортивных федераций города. У ротонды с 18:00 до 21:00 состоится благотворительный концерт с участием музыкальных групп города Благовещенска. В районе пограничника с собакой с 18:00 до 21:00 будет работать выставка работ художника Гоменюка.