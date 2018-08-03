На новой спортивной площадке в парке Дружбы отжимался и подтягивался Хайпозавр

В благовещенском парке Дружбы готова универсальная спортивная площадка. На ней теперь можно позаниматься на тренажерах, а также сыграть в волейбол и басктебол. О преображении парка в своем официальном аккаунте сообщила мэрия. Там же разместили видео, как новую спортплощадку опробовал человек в ростовой кукле динозавра.

На видео запечатлено как Хайпозавр, так он представляется в социальных сетях, бегает по современной спортивной площадке с крошковым покрытием, а затем подтягивается и отжимается. Последнее, судя по видео, в костюме рептилии делать неудобнее всего.

Кроме того Хайпозавр прокатился по новому покрытию на скейтборде и потренировался в ловком подбрасывании бутылки.

Работы в парке Дружбы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рабочие уже отремонтировали Китайскую стену, оборудовали входы пандусами и обустроили спортивное поле.

«Реконструкция парка рассчитана на три этапа. Работы в рамках первого начались в середине июня. Строители оборудовали современную спортивную площадку с крошковым покрытием, баскетбольными кольцами, креплениями для волейбольной сетки, перенесли на нее тренажеры. Китайскую стену также отреставрировали, а входы в нее закрыли, чтобы там не собирались социально неблагополучные категории горожан. По этой же причине декоративными решетками будут закрыты и остальные здания в северной части. На первом этапе реконструкции средства на их внутреннюю отделку не предусмотрены. В дальнейшем хотелось бы сдавать их в долгосрочную аренду, но для этого необходимо провести отопление и воду — все это требует больших затрат», — рассказала заведующая парком Елена Мосиенко.





Самое сложное, по информации благовещенской мэрии, – установка освещения. Как рассказал заместитель директора управления капитального строительства Дмитрий Руденко, освещение будет монтироваться до конца утвержденных контрактом сроков. Рабочие вырыли кювет под проводку и начали прокладку кабеля. Также ведутся работы по обустройству тротуаров. Завершить работы первого этапа должны до холодов.

Как сообщало Амур.инфо, на работы по реконструкции в 2018 году из городского и областного бюджетов было выделено почти 30,5 миллионов рублей. Окончательным проектом реконструкции остались довольны не все горожане. Много вопросов вызвал как раз перенос спортивных тренажеров и обустройство спортивной площадки.

Видео: instagram.com/hayposaur_blg/

Фото: instagram.com/parkdrujby_blg/, instagram.com/okcblag/