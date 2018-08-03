В Иверском заказнике появится смотровая площадка с видом на космодром

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В Иверском заказнике, расположенном на территории Свободненского и Мазановского районов Амурской области, появится смотровая площадка. Ее украсят редкие виды растений. Предполагается, что с площадки можно будет наблюдать за пусками ракет с космодрома Восточный.

Охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий высадили в Иверском заказнике деревья и разметили место под будущую смотровую площадку. На особо охраняемой территории теперь будет расти краснокнижный манчжурский орех и вяз необычного для региона подвида. Постепенно на участок планируется подсадить и другие редкие растения, которым подойдет местный климат и условия. В итоге получится своеобразная живая выставка, демонстрирующая все многообразие амурской флоры. Каждый краснокнижный экспонат украсит информационная табличка.

Помимо этого, специалисты выбрали и разметили удачное и живописное место для будущей смотровой площадки. Предполагается, что с нее можно будет любоваться пусками с космодрома Восточный. При этом площадка будет крытой, что застрахует туристов от непогоды. В беседке установят лавочки и стол.

«Смотровая площадка расположится на вершине сопки. У ее подножия находится солонец, а значит, есть шанс увидеть изюбрей или косулю. Ну, и конечно, виды с этой точки открываются очень живописные, – отмечает замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира Андрей Тарасов. – Пока строительство планируется на следующий год, но все будет зависеть от финансирования».