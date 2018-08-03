Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 1

В Иверском заказнике появится смотровая площадка с видом на космодром

В Иверском заказнике появится смотровая площадка с видом на космодром
Фото: АмурООПТ

В Иверском заказнике, расположенном на территории Свободненского и Мазановского районов Амурской области, появится смотровая площадка. Ее украсят редкие виды растений. Предполагается, что с площадки можно будет наблюдать за пусками ракет с космодрома Восточный.

Охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий высадили в Иверском заказнике деревья и разметили место под будущую смотровую площадку. На особо охраняемой территории теперь будет расти краснокнижный манчжурский орех и вяз необычного для региона подвида. Постепенно на участок планируется подсадить и другие редкие растения, которым подойдет местный климат и условия. В итоге получится своеобразная живая выставка, демонстрирующая все многообразие амурской флоры. Каждый краснокнижный экспонат украсит информационная табличка.

Помимо этого, специалисты выбрали и разметили удачное и живописное место для будущей смотровой площадки. Предполагается, что с нее можно будет любоваться пусками с космодрома Восточный. При этом площадка будет крытой, что застрахует туристов от непогоды. В беседке установят лавочки и стол.

«Смотровая площадка расположится на вершине сопки. У ее подножия находится солонец, а значит, есть шанс увидеть изюбрей или косулю. Ну, и конечно, виды с этой точки открываются очень живописные, – отмечает замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира Андрей Тарасов. – Пока строительство планируется на следующий год, но все будет зависеть от финансирования».

Просмотров всего: 71

#космодром #природа


Общество

В Роскосмосе уточнили, когда подпишут контракт на строительство второй очереди Восточного
Общество 2

На озере в селе Владимировка зацвели лотосы (видео)
Общество

В провинции Хэйлунцзян живет «журавлиная мама»
В России и мире

Оленёнок забрался в бассейн частного дома
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    7 минут назад

    народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь