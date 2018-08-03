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сегодня, 17:50 1

В микрорайоне Белогорска Транспортный построят детский сад

В микрорайоне Белогорска Транспортный построят детский сад
Фото: 161.ru

Детский сад на 170 мест построят в Белогорске в микрорайоне Транспортный в рамках федеральной программы. Трехэтажное здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров будет рассчитано на 9 групп для детей раннего и младшего возраста.

Принимать в детский сад здесь будут с двух месяцев, сообщали в городском комитете по образованию, делам молодежи.

Специалисты отмечают, что новый детский сад включит в себя комплекс помещений и оборудования, определенными действующим законодательством.

«Наряду с помещениями, входящими в групповую ячейку с раздевальной, групповой (для проведения игр, занятий и приема пищи), буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), а также спальней, туалетной, есть специализированные помещения, – рассказала начальник отдела материально-технического снабжения Марина Гуденко. – К примеру, это два зала для физкультурных и музыкальных занятий, при которых предусмотрены костюмерная и инвентарные комнаты, кабинеты для дополнительного образования и психологической разгрузки, а также компьютерный класс, изостудия, сенсорная комната, 2 кабинета для логопедов и психологов. Есть, конечно, медицинский блок, пищеблок, постирочная и служебно-бытовые помещения».

Разрешение на его строительство подписал глава Белогорска Станислав Мелюков, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети


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Комментарии
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  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    6 минут назад

    нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok

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