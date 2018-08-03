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сегодня, 17:26 4

В Благовещенске построят скейтпарк

В Благовещенске построят скейтпарк

В Благовещенске собираются построить современный скейтпарк. Инициатором выступила местная строительная компания. За свой счет специалисты создали проект. На его реализацию требуется около 2 миллионов рублей.

За помощью активисты обратились к городским властям. И сейчас воплощения идеи ждут десятки юных благовещенских скейтеров. Молодежь исполняет тройной кик-флип. Чтобы выполнить трюк идеально, скейтбордистам нужно много тренироваться, но пока этим заниматься негде. Кик-флипы и ноуслайты они разучивают где придется, и зачастую это мешает прохожим. Оборудованной площадки в городе нет. Рампы, перила и пайпы в районе ОКЦ демонтировали в прошлом, 2017 году. Площадка не отвечала требованиям безопасности.

«Здесь и катаемся, на ОКЦ, или где приходится. Можем и по набережной где-то прокатиться, здесь достаточно ровная площадка. На ровной площадке далеко не уедешь, хотелось бы фигуры разучивать, повышать квалификацию скейтбордиста, – признается Дмитрий Лашманов. – Молодежи очень много катается, ребята подают надежды. Но если в городе не будет специальной площадки, скейтбординг никому не будет интересен».

Чтобы не бросать любимое хобби, Дмитрий с друзьями помогли создать проект скейтпарка. Затраты взяла на себя компания по созданию детских площадок. «Я считаю, что каждый уважающий себя город должен иметь такую площадку, потому что скейтпарк – это как урна или как остановка, или пандус для инвалидов. Сейчас я в процессе изготовления площадки. Я пообещал самому себе, хоть мне уже и немало лет, что если все будет успешно, то сам возьму пару уроков», – говорит инициатор проекта Сергей Кретов.

Новую площадку решили построить за зданием Общественно-культурного центра. Скейтпарк займет территорию в 400 квадратных метров. На ней разместят шесть объектов для выполнения трюков.

Уже известно, что с маленькими детьми и колясками вход на новую площадку будет запрещен. В проекте предусмотрено ограждение. «Там могут находиться те, кому исполнилось 14 лет, у кого есть соответствующая экипировка», – отмечает Сергей.

На строительство скейтпарка потребуется примерно 2 миллиона рублей. В администрации Благовещенска поддержали идею активистов и думают, где найти средства. Ведь это уже не просто молодежное хобби, а спортивное направление. Скейтбординг включен в программу Олимпиады Токио – 2020. Возможно, уже сейчас в Благовещенске между лавочек у ОКЦ катается будущий олимпийский чемпион.

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#городская власть #жизнь #спорт #строительство


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Комментарии
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  • Васька Квакин

    Васька Квакин
    1 час назад

    Дороги для начала лучше бы построили по области.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    прикольные новости-в Белогорске построят детсад а в Благовещенске скейтпарк

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Какая связь между областными дорогами и детской спортивной площадкой? Лишь бы квакнуть. Удачи в реализации хорошей идеи!

  • kratkovoleg

    kratkovoleg
    6 минут назад

    нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://linkto.eu/kachok

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