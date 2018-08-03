В Приамурье специальная комиссия оценит ущерб, который паводок нанес дорогам региона

Фолто: пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области

В Амурской области ведет работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного автомобильным дорогам дождевым паводком. Специалистам предстоит подсчитать, какой точно урон нанесла непогода дорожно-транспортной инфраструктуре. В пятницу, 3 августа, комиссия выехала в Мазановский район.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб транспортной инфраструктуре из-за паводка в Амурской области оценили более чем в полмиллиарда рублей. После оценки члены комиссии назовут точные цифры. Это необходимо для выделения средств на восстановление, в том числе из федерального бюджета, так как региональные власти обратились за помощью в федеральный минтранс и в «Росавтодор».

По информации областного правительства, в региональном министерстве транспорта и строительства области провели работу с главами муниципальных образований по подготовке документов для рассмотрения вопроса финансирования восстановительных работ на муниципальной улично-дорожной сети. Специалисты ГКУ «Амурупрадор» проводят обследование и оценку поврежденных объектов региональной дорожной сети дождевым паводком.

В результате смещения волны дождевого паводка с рек Забайкальского края и проливных дождей в Приамурье в зоне прохождения паводка оказалось более 80 километров участков автодорог регионального и местного значения. Местами подтопленными оказались дороги Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Свободненского, Серышевского, Сковородинского, Тындинского и Шимановского районов.

На сегодняшний день все населенные пункты имеют транспортную доступность, в некоторых районах движение автотранспорта организовано по временным объездным маршрутам. Дорожные службы ведутся восстановительные работы.